Il patto tra Comuni è vincente Arriva un milione per i borghi

Un’alleanza vincente tra Cossignano, Castignano e Rotella ha conquistato un milione di euro, grazie al bando regionale ’Borgo Accogliente’. Con il progetto ’I Borghi tra i calanchi’, i tre comuni puntano a valorizzare il patrimonio storico, promuovere il turismo sostenibile e rilanciare l’economia locale. Una collaborazione che trasforma sfide in opportunità, dimostrando come unendo le forze si possa rendere ogni borgo un autentico gioiello da scoprire.

Cossignano, Castignano e Rotella fanno squadra e vincono la sfida del bando regionale 'Borgo Accogliente'. Il progetto, presentato congiuntamente dai tre comuni, dal titolo evocativo 'I Borghi tra i calanchi', è stato finanziato dalla Regione Marche, con l'obiettivo di promuovere la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile e il rilancio economico dei piccoli borghi storici. Si tratta di un progetto integrato pubblicoprivato con stanziamento di un fondo complessivo di 1 milione di euro, da suddividere in parte per i tre enti pubblici (300mila euro) e 700mila euro per i partner privati. Il Comune di Cossignano è capofila di questa iniziativa che punta a mettere in rete risorse, identità e progettualità.

