Il Partito democratico riparte dal dialogo scelto il nuovo segretario comunale

Il Partito Democratico si rinnova e riparte dal dialogo, rafforzando il suo impegno territoriale. Dopo le elezioni di Matteo Gozzoli come segretario territoriale e dei segretari di circolo a Cesena, l’assemblea comunale del 26 giugno ha scelto il nuovo segretario: Sebastiano Castellucci, giovane e promettente, che guiderà il partito locale verso nuove sfide e opportunità. È l’inizio di un capitolo di rinascita e collaborazione nel cuore della nostra comunità.

