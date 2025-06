Il Parco delle Foreste Casentinesi tra aneddoti e strategie per la conservazione l' incontro con il direttore Andrea Gennai

Scopri il cuore pulsante delle Foreste Casentinesi attraverso gli aneddoti e le strategie di conservazione del direttore Andrea Gennai. Un appuntamento imperdibile a Bagno di Romagna, nell’ambito della rassegna “Martedì d’autore sotto le stelle”, che promette di coinvolgere e ispirare. Non perdere l’occasione di immergerti in storie affascinanti e riflessioni sulla tutela di questo tesoro naturale, un incontro che lascerà il segno nel nostro impegno per l’ambiente.

A Bagno di Romagna prosegue la rassegna letteraria dei “Martedì d’autore sotto le stelle”. Martedì 1 luglio Palazzo del Capitano ospita Andrea Gennai, direttore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, che propone provocazioni, aneddoti e storie inedite al grande pubblico. Il tema della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

parco - foreste - casentinesi - aneddoti

MARTEDÌ 1 LUGLIO Ore 21,00 Andrea Gennai: “Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: provocazioni, aneddoti e strane storie narrate dal Direttore.” Modera: Franco Locatelli Vai su Facebook

