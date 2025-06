il paradiso delle signore torna a settembre le anticipazioni delle nuove puntate

Il Paradiso delle Signore torna a settembre con un carico di emozioni e sorprese! Dopo il grande successo degli ultimi anni, la decima stagione promette ancora più intrighi, nuove coppie e personaggi sorprendenti, tra cui l’atteso Simone Montedoro. Le riprese a Roma sono in pieno svolgimento, e le anticipazioni della Rai svelano un palinsesto ricco di colpi di scena. Pronti a scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura? Le...

Forte del successo degli ultimi anni, Il Paradiso delle Signore è stato confermato dalla Rai per la sua decima stagione. Le riprese delle nuove puntate si stanno svolgendo in questi giorni a Roma e la tv di Stato ha divulgato alcune anticipazioni di quello che vedremo a settembre, come sempre ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. New entry importanti, come quella di Simone Montedoro, nuove coppie e tanti colpi di scena in arrivo. Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore riprende qualche mese dopo i fatti dell’ultima puntata andata in onda su Rai1 lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Dilei.it