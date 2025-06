Il Palatour di Bitritto svela la sua prima stagione | dalla comicità ai grandi classici in programma anche una rassegna firmata da Rubini

Il Palatour di Bitritto apre le sue porte alla prima entusiasmante stagione teatrale 2025-2026, promettendo un'offerta ricca e variegata per tutti gli amanti del palcoscenico. Dalla comicità più spassosa ai grandi classici, senza dimenticare una rassegna speciale firmata da Rubini, questo nuovo spazio culturale si propone di diventare il cuore pulsante della scena artistica in Puglia e oltre. Durante la presentazione odierna, sono stati svelati i dettagli di un cartellone che saprà sorprenderti e coinvolgerti.

