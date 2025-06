Il padre di Alcaraz gli svela il momento in cui ha capito chi era | Uscii e chiamai tua madre

Il padre di Carlos Alcaraz rivela un episodio che ha cambiato il suo sguardo sul talento del figlio, un momento di scoperta e ammissione che ha segnato il loro rapporto e il percorso verso la vetta. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha aperto gli occhi a chi non credeva nel potenziale di Alcaraz. Scopriamo insieme come un semplice telefono abbia svelato il vero protagonista di questa incredibile storia di successo.

Il padre di Carlos Alcaraz non aveva fiducia nelle doti del figlio come tennista, poi successe un episodio che oggi racconta lui stesso al campione spagnolo: "Ricordo che sono uscito e ho chiamato tua madre: 'Non puoi immaginarlo'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlos Alcaraz, il padre tennista, la madre commessa, il flirt con una famosa cantante: chi è e dove vive - Carlos Alcaraz, il prodigio del tennis spagnolo, ha un passato affascinante: suo padre è un ex tennista, mentre sua madre lavora come commessa.

