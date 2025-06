Il Padova pronto a bailare con il Papu Gomez?

Il Padova si prepara a sorprendere ancora una volta, questa volta con l’arrivo di Alejandro Gomez, il celebre 'Papu', campione del mondo nel 2022. Mentre si discute del possibile passaggio di proprietà, il mercato si infiamma e il club biancoscudato sceglie di puntare in grande, regalando entusiasmo ai suoi tifosi. Una mossa audace che potrebbe cambiare le sorti della squadra: il calcio, si sa, ama le sorprese.

