Il nuovo testimone di Garlasco che ha trovato l’attizzatoio nel canale | Dato ai carabinieri anni fa La madre di Chiara Poggi chiama in diretta Tv

Un nuovo testimone, un muratore egiziano, avrebbe consegnato agli inquirenti gli attrezzi da lavoro ritenuti cruciali nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. La scoperta, svelata nella trasmissione «Ore 14 sera» di Milo Infante, apre nuove prospettive sulla vicenda. Ma cosa nasconde ancora questa intricata indagine? La madre di Chiara, intervenuta in diretta, rivela dettagli sorprendenti che potrebbero cambiare il corso delle indagini e portare alla verità.

Sarebbe stato un nuovo supertestimone a consegnare ai carabinieri gli attrezzi da muratore nell’ambito delle ricerche sull’arma del delitto di Chiara Poggi. La rivelazione arriva dalla trasmissione Rai «Ore 14 sera» di Milo Infante. Nella puntata andata in onda giovedì 26 giugno è emerso che un muratore egiziano avrebbe consegnato agli inquirenti martello, attizzatoio, mazzetta e piccozza. Oggetti che si pensava fossero stati rinvenuti dai vigili del fuoco nel greto del torrente Tromello, alle spalle da una casa di una nonna delle gemelle Cappa. Gli oggetti sospetti consegnati anni fa. Il muratore egiziano avrebbe consegnato gli oggetti ai carabinieri ben prima delle ultime ricerche, partite con la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: carabinieri - testimone - garlasco - trovato

“Li ha trovati e consegnati ai carabinieri”. Garlasco, altro colpo di scena e nuovo super testimone - Nel cuore delle cronache italiane, il caso di Garlasco torna a scuotere l’opinione pubblica con un nuovo colpo di scena.

"Li ha trovati e consegnati ai carabinieri". Garlasco, svolta con colpo di scena: la scoperta grazie al nuovo super testimone Vai su Facebook

Il nuovo testimone di Garlasco che ha trovato l'attizzatoio nel canale: «Dato ai carabinieri anni fa». La madre di Chiara Poggi chiama in diretta Tv; Delitto di Garlasco, spunta un nuovo super-testimone che avrebbe consegnato attrezzi agli investigatori; Perché quello che ha visto il testimone Muschitta sull'omicidio di Chiara Poggi venne giudicato inattendibile.

Garlasco, nuovo supertestimone: "Ha trovato lui martelli e attizzatoio". Colpo di scena a Ore 14 sera - Ennesimo colpo di scena e nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. iltempo.it scrive

Delitto di Garlasco, nuovo colpo di scena: “Gli attrezzi non sono stati trovati nel canale ma consegnati da un testimone” - Nuovo colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco: gli attrezzi che sarebbero stati trovati nel canale di Tromello, nei pressi della casa della nonna delle sorelle Cappa, sarebbero stati in ... Come scrive tpi.it