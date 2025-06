Il nuovo Rolex verde ha qualcosa di speciale e non è solo per il prezzo

Il nuovo Rolex verde non è solo un capolavoro di eleganza, ma racchiude anche un significato speciale che va oltre il prezzo. Questo modello, parte integrante della leggendaria collezione GMT-Master II, introduce una novità esclusiva: un quadrante in ceramica verde che cattura l'occhio e incanta gli artisti del tempo. Rolex, una nuova complicazione GMT. Fin dalla sua creazione, il GMT-Master II è stato un compagno di avventure e stile senza tempo, e questo nuovo modello continua a scrivere la sua storia con classe e innovazione.

Rolex, maestro indiscusso dell' orologeria di lusso, ha aggiunto un affascinante segnatempo alla sua iconica collezione GMT-Master II, lanciata negli anni Ottanta. Questo nuovo modello in oro bianco 18 carati, con cassa Oyster da 40 mm, si distingue immediatamente per il quadrante in ceramica verde, un colore finora inedito per il marchio. Rolex, una nuova complicazione GMT. Fin dalla sua creazione, il GMT-Master II è stato un compagno di viaggio eccezionale. Questo modello non fa eccezione, portando la raffinatezza a un ulteriore passo avanti con una lancetta aggiuntiva che indica l'ora in formato 24 ore, leggibile sulla lunetta girevole bidirezionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it