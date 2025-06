Il nuovo piano di Trump per l' Iran | 30 miliardi per tornare ai negoziati

In un audace cambio di strategia, Trump propone un piano da 30 miliardi per rilanciare i negoziati con l’Iran. Secondo la CNN, l’amministrazione americana valuta un aiuto per sviluppare un programma nucleare civile e un graduale allentamento delle sanzioni. Una mossa che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere e aprire nuove prospettive di dialogo in Medio Oriente. La domanda ora è: riuscirà questa proposta a rompere il ghiaccio?

Secondo la Cnn l'amministrazione Trump avrebbe discusso della possibilità di aiutare l'Iran per dotarsi di un programma nucleare ad uso civile e di un allentamento delle sanzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il nuovo piano di Trump per l'Iran: "30 miliardi per tornare ai negoziati"

In questa notizia si parla di: trump - iran - piano - miliardi

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Mettete in fila le dichiarazioni di #Trump su Nato e quelle di #Putin su Iran e il quadro risulterà chiaro. Ciò che emerge è un patto tra Putin e Trump per avere mano libera in #Ucraina in cambio del ridisegno Israeliano-USA sul Medio Oriente. In mezzo l’Europa Vai su Facebook

Cnn, Trump valuta incentivi all'Iran per riaprire il dialogo. Teheran: incontri non in programma - Lukashenko: raid su siti nucleari rischio Chernobyl, violate leggi internazionali; Iran, nei negoziati top secret sul nucleare spunta un piano Usa da miliardi di dollari; Il nuovo piano di Trump per l'Iran: 30 miliardi per tornare ai negoziati.

Il nuovo piano di Trump per l'Iran: "30 miliardi per tornare ai negoziati" - Secondo la Cnn l'amministrazione Trump avrebbe discusso della possibilità di aiutare l'Iran per dotarsi di un programma nucleare ad uso civile e di un allentamento delle sanzioni ... Da ilgiornale.it

Iran, la proposta di Trump: “30 miliardi di dollari per far tornare Teheran a negoziare sul nucleare” - Donald Trump sta valutando di mettere sul tavolo dell’ Iran circa 30 miliardi di dollari per riportare Teheran a negoziare, consentendogli così di costruire un programma nucleare civile che non preved ... Scrive ilfattoquotidiano.it