Il nuovo doppio misto agli US Open fa discutere | Non chiamatelo Slam Le frasi di alcuni tennisti sono imbarazzanti Lo sfogo di Mladenovic

Il nuovo doppio misto agli US Open sta scuotendo il mondo del tennis, dividendolo tra entusiasmo e sconcerto. Non chiamatelo semplicemente Slam, perché le reazioni di alcuni tennisti sono più che mai divise, con frasi che hanno sollevato imbarazzo e discussioni accese. Lo sfogo di Mladenovic ne è solo l'ultimo esempio: questo format, che si svolgerà in soli due giorni, promette di rivoluzionare il torneo e di accendere ulteriori polemiche.

Continua a far discutere il nuovo format del doppio misto che sarà introdotto durante il prossimo US Open. La formula – annunciata lo scorso febbraio dalla United States Tennis Association (USTA) – prevede che il torneo si giochi in due giorni, la settimana precedente all’inizio delle altre specialità. E a partecipare saranno 8 coppie qualificate in base al ranking combinato in singolare, tra cui quelle formate da Jannik Sinner e la statunitense Emma Navarro e da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, e 8 wild card. Un duro colpo ai danni degli specialisti, molti dei quali sono stati esclusi dalla competizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo doppio misto agli US Open fa discutere: “Non chiamatelo Slam. Le frasi di alcuni tennisti sono imbarazzanti”. Lo sfogo di Mladenovic

