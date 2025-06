Il nuovo corso dell' autodromo Enzo e Dino Ferrari | Massimo Monti è il nuovo amministratore unico di Formula Imola

L’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida di Massimo Monti, nominato recentemente amministratore unico di Formula Imola. Con una carriera ricca di successi e competenze di alto livello, Monti promette di portare innovazione e crescita in questa storica cornice motoristica. La sua leadership rappresenta un’opportunità unica per rilanciare l’autodromo e valorizzare il patrimonio sportivo e turistico della zona.

L’assemblea dei soci del Con.Ami ha approvato la nomina di Massimo Monti quale nuovo amministratore unico di Formula Imola, la società che gestisce l’autodromo“Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Monti è un manager di consolidata esperienza, con un profilo di alto livello riconosciuto a livello. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

30 - 31 maggio e 1 giugno Autodromo Enzo & Dino Ferrari, Imola (BO) Ritorna l'appuntamento più verde di Imola! Dal 30 maggio all'1 giugno, l'Autodromo di Imola ospiterà l'annuale festival della mobilità sostenibile.

