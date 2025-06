Il nucleare iraniano fa litigare The Donald con i media Usa Khamenei canta vittoria

Il dossier nucleare iraniano accende il fuoco dello scontro tra Donald Trump e i media americani, mentre Khamenei canta vittoria. In un clima di tensione crescente, la disputa si infiamma con dichiarazioni contrapposte sulla reale situazione di Fordow, tra accuse e smentite. La questione si trasforma così in un duello di narrative che rischia di influenzare le future strategie diplomatiche degli Stati Uniti. Ma cosa c’è davvero dietro questa guerra di comunicati?

Negli Stati Uniti infuria lo scontro sul nucleare iraniano. A fronteggiarsi sono l'amministrazione e alcune tra le testate più note. Donald Trump ha smentito l'ipotesi che Teheran abbia rimosso materiali sensibili dal sito nucleare di Fordow, bombardato nel fine settimana scorso, ribadendo quanto dichiarato in precedenza dal suo segretario alla Difesa, Pete Hegseth.

