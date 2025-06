Il nido di tartaruga al Marano ’silenzia’ gli eventi in spiaggia

Il nido di tartaruga al Marano 8217 si impegna a proteggere le sue piccole ospiti, vietando eventi rumorosi che possano disturbare la loro crescita. L’ordinanza comunale mira a preservare questo fragile ecosistema, impedendo manifestazioni fastidiose sulla spiaggia 133. Tuttavia, questa decisione, pur essenziale per la natura, si scontra con il ritmo tranquillo di una zona che, di suo, non è certo rumorosa. La sfida tra tutela e vita quotidiana si fa sempre più avvertita...

"Vietata l’organizzazione di eventi, tornei, spettacoli pirotecnici o qualsiasi manifestazione rumorosa". Questo dice l’ ordinanza comunale che intende salvaguardare il nido di tartaruga alla zona di spiaggia 133. Le misure vengono introdotte per non recare problemi o danneggiare la crescita delle piccole tartarughe e la schiusa delle uova. Ma la regola del silenzio posta dall’ordinanza comunale cade in una zona di spiaggia che silenziosa non lo è, per ‘natura’. Siamo al Marano, dove da circa trent’anni si concentrano le notti sulla sabbia, la musica, i tornei, gli eventi e persino festival pirotecnici internazionali in passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it