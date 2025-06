Il Napoli studia le cifre per l’affare Nunez si chiuderà dopo l’addio di Osimhen

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di mercato, analizzando attentamente le cifre per l’affare Nunez. Con l’addio imminente di Osimhen, la dirigenza azzurra si concentrano sulla trattativa con il Liverpool, sperando di portare in maglia partenopea uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale. La sfida è aperta: riusciranno a chiudere l’affare in tempi brevi? Restate sintonizzati, perché il mercato azzurro è in fermento.

La trattativa per l’uruguaiano dei Reds si intreccia con la partenza del nigeriano. Il Napoli continua la trattativa per riuscire a portare in azzurro l’attaccante . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli studia le cifre per l’affare Nunez, si chiuderà dopo l’addio di Osimhen

