Il Napoli è il club più sostenibile d’Europa De Laurentiis ha vinto la Champions dei bilanci

Il Napoli 232, il club più sostenibile d’Europa secondo De Laurentiis, ha conquistato la Champions dei bilanci e si afferma come protagonista di un calcio nuovo e inclusivo. Dalla Cenerentola delle grandi competizioni a una realtà consolidata, gli azzurri non sono più solo una sorpresa, ma un punto di riferimento. La loro ascesa sta trasformando Napoli in un palcoscenico internazionale, mescolando emozioni calcistiche e turismo. E ora, il mondo sta scoprendo...

Il Napoli ce l'ha fatta, è ufficialmente libero dallo status di Cenerentola al ballo. Non è più la neo arrivata dagli evidenti limiti ma, al tempo stesso, dalla rosa parzialmente colma di qualità e le ripartenze in grado di creare problemi alle big. Gli azzurri giocano al tavolo dei grandi e in Europa il nome è ormai ampiamente diffuso. Un processo che mescola calcio e turismo. Di colpo l'antica città millenaria è stata "scoperta". I social ne propongono le bellezze e le sue strade sono costantemente colme. Un processo che ha più facce, alcune delle quali deleterie per il tessuto sociale locale, ma in ottica calcistica tutto sta andando per il verso giusto.

Napoli senza Buongiorno, ma è la difesa più forte d’Europa - Il Napoli si reinventa e sorprende, mostrando una solidità difensiva invidiabile nonostante l'assenza di Buongiorno.

