Il Napoli di De Laurentiis è un modello economico | ha saputo fare player trading la Lazio di Lotito no

Il Napoli di De Laurentiis ha dimostrato che un modello economico vincente può fare la differenza, come evidenziato dai dati della rivista “Off the Pitch”, che lo vede al primo posto. Mentre la Lazio di Lotito fatica sul fronte del player trading, il club partenopeo ha saputo ottimizzare risorse e investimenti con successo. Alessandro Giudice, ospite di “A Pranzo con Chiariello”, sottolinea come questo esempio possa insegnare molto anche agli altri club italiani, dimostrando che la solidità economica è alla base di una vera competitività.

Alessandro Giudice è intervenuto come ospite della trasmissione "A Pranzo con Chiariello" su Radio CRC. L'economista ha iniziato l'intervento evidenziando l'eccellenza del Napoli secondo i dati sul piano economico raccolti dalla rivista "Off the pitch". Il Napoli primo nella classifica della rivista:. « Off the pitch è una rivista online qualificata e specializzata nell'analisi di tante tematiche che interessano tutti coloro che vogliano approfondire non solo negli ambiti nazionali ma anche di quelli internazionali. Come molte riviste, abbiamo analizzato i numeri di alcuni club europei, estraendo l'indice di bilancio.

