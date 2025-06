Il musical della città ecco il progetto per valorizzare i giovani in ambito creativo e culturale

Il musical della città è un progetto innovativo che mira a mettere in luce i talenti emergenti del territorio, trasformando Cesena in un palcoscenico di creatività e passione. Un’opportunità unica per valorizzare i giovani e le loro capacità nel settore culturale, promuovendo un fermento artistico che arricchirà l’intera comunità. Questo spettacolo segna l’inizio di un percorso vibrante che continuerà a coinvolgere e ispirare.

Un grande musical in città. Con lo scopo di valorizzare e promuovere i giovani del territorio, i loro talenti e competenze all’interno del settore delle industrie culturali e creative, l’amministrazione comunale di Cesena insieme a GAER - Giovani Artisti Emilia Romagna, associazione costituita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

