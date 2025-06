Il Museo del Fumetto di Milano s’arrende | il 31 luglio lascerà lo spazio comunale Bona | Palazzo Marino non ci ha dato altra scelta

Il Museo del Fumetto di Milano, simbolo della creatività e dell’immaginazione, si prepara a dissolversi dal panorama culturale cittadino. Dopo anni di passione e dedizione, la sua chiusura definitiva al 31 luglio segna un capitolo difficile, causato da mancanze di supporto e alternative dal Comune. Un addio che riflette una triste tendenza: il declino delle realtà culturali milanesi, lasciando un vuoto difficile da colmare. La speranza di un nuovo inizio non si spegne, ma ora...

“Contiamo di andarcene entro il 31 luglio, stiamo già smontando i materiali e poi ripartiremo da un’altra parte. Non ci hanno dato alternative. Del resto, molte altre realtà culturali stanno chiudendo a Milano, non vogliamo essere gli unici che si illudono.”. Ha la voce rassegnata Luigi Bona, presidente della Fondazione Fossati che gestisce i l Museo del Fumetto di viale Campania, a Milano. Un’istituzione culturale da mesi nella bufera, per la scadenza della concessione comunale per gli spazi – che fanno gola a molti, nonostante le numerose pecche della struttura –, che sta per alzare bandiera bianca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it