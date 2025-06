Il Montevarchi lavora sull’attacco

Il Montevarchi si concentra con determinazione sulla costruzione della sua rosa per la stagione 2025-26. Simone Marmorini, nuovo allenatore, e il direttore sportivo Diego Giorni lavorano fianco a fianco per rinforzare la squadra, puntando a superare le difficoltà passate e a valorizzare i talenti emergenti del vivaio. Solo nelle prossime ore scopriremo i volti nuovi che contribuiranno a scrivere un nuovo capitolo di entusiasmo e successi.

Simone Marmorini e il direttore sportivo Diego Giorni, dopo l'investitura ufficiale del primo come nuovo allenatore del Montevarchi, lavorano a stretto contatto per mettere a punto la rosa 2025-26, che avrà la duplice missione di evitare le sofferenze degli ultimi anni e di valorizzare i giovani, a cominciare da quelli del vivaio. Solo martedì o mercoledì della prossima settimana si conosceranno i volti nuovi presi per completare un organico che si baserà su un gruppo di confermati. Anzi, in giornata, la società di via Gramsci conta di diramare l'elenco dei calciatori che hanno prolungato il legame con i rossoblù.