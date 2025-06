Il monito del cardinale Reina alla veglia per la pace | Questa umanità sembra smarrita

Il monito del cardinale Reina durante la veglia per la pace ci richiama con forza alla nostra responsabilità: in un mondo sempre più smarrito, dove la guerra sovrasta la speranza, è tempo di rialzare la voce per chiedere giustizia, verità e dignità. La pace non è un’utopia, ma una necessità urgente. Fino a quando l’uomo continuerà a voltarsi dall’altra parte, il sogno di un futuro migliore resterà irraggiungibile.

"Dov'è oggi la pace? Perché si continua a ragionare con la logica della guerra? Davanti a Gesù vorremmo dirlo a voce alta. Abbiamo bisogno di pace, non di armi. Abbiamo bisogno di giustizia, di verità, di dignità e di vita, non di morte. Fino a quando durerà questa miopia? Fino a quando l'uomo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: pace - monito - cardinale - reina

