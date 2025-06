Il mondo in fiamme | così la guerra di Israele e Usa all’Iran ha cambiato l’ordine mondiale

Il mondo in fiamme: il conflitto tra Israele e USA all’iran ha profondamente ridefinito l’ordine globale. Quando in futuro rifletteremo su questi eventi, molti ricorderanno come la crisi attuale sia il risultato di una transizione epocale—dal predominio unipolare degli Stati Uniti alle nuove sfide di Cina e Russia. Ma questa rivoluzione geopolitica ha radici ben più antiche, e il suo inizio potrebbe essere attribuito a eventi che hanno segnato il nostro passato recente, come la caduta del Muro di...

Quando nei prossimi anni ci guarderemo indietro e proveremo ad analizzare quanto sta succedendo alle relazioni internazionali, qualcuno dirà che l’attuale disordine mondiale, o meglio, la transizione dal tentativo di creare un mondo unipolare guidato dagli Stati Uniti all’emergere delle aspirazioni delle nuove ed ex superpotenze come Cina e Russia, è cominciato con la pandemia di Covid-19. Altri andranno indietro fino alla caduta del Muro di Berlino del 1989 o, forse, ci sarà chi ricorderà l’11 settembre 2001 e i disastri della «guerra al terrorismo». Magari i più ferrati in economia citeranno le grandi crisi del 2008 e del 2011 e le loro conseguenze sull’inflazione dei prezzi alimentari, alla base della miccia che accese le cosiddette «Primavere arabe». 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il mondo in fiamme: così la guerra di Israele e Usa all’Iran ha cambiato l’ordine mondiale

In questa notizia si parla di: mondo - guerra - mondiale - fiamme

Papa Leone XIV: "Ai grandi del mondo dico, mai più la guerra" - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – In un momento di profonda riflessione, Papa Leone XIV ha evocato la memoria della Seconda Guerra Mondiale, sottolineando le sue terribili conseguenze.

Il mondo è in fiamme: secondo il Global Peace Index ci sono 59 conflitti attivi. È record dalla Seconda guerra mondiale Vai su X

22 GIUGNO 2025 – IL MONDO IN FIAMME, L’EUROPA IN SILENZIO Stanotte, mentre l’umanità dormiva, la guerra ha varcato un’altra soglia di pericolo. Gli Stati Uniti, di Donald Trump, hanno colpito tre siti nucleari in Iran. L’Iran ha risposto lanciando oltre 30 Vai su Facebook

Il mondo è in fiamme: secondo il Global Peace Index ci sono 59 conflitti attivi. È record dalla Seconda guerra mondiale; Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore; Medio Oriente in fiamme, chi ha acceso la miccia?.

Il mondo in fiamme: così la guerra di Israele e Usa all’Iran ha cambiato l’ordine mondiale - Dalle macerie di Gaza ai cieli di Teheran, dallo spettro nucleare al controllo degli Stretti strategici: la fine dell’illusione di un ordine unipolare rimette al centro la logica del più forte, dove l ... Riporta tpi.it

Il mondo è in fiamme: secondo il Global Peace Index ci sono 59 conflitti attivi. È record dalla Seconda guerra mondiale - Il mondo è in fiamme: secondo il Global Peace Index ci sono 59 conflitti attivi. lanotiziagiornale.it scrive