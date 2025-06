Il mistero dell’agenda rossa | cosa nascondeva il procuratore Tinebra?

L’agenda rossa di Paolo Borsellino, un simbolo di verità e mistero, continua a infiammare gli animi. Quel documento, datato 20 luglio 1992, sembra custodire segreti ancora sconosciuti, e le recenti perquisizioni dei Ros sollevano nuovi interrogativi sulla sua reale natura. Cosa nascondeva davvero il procuratore Tinebra? La caccia all’agenda riapre un capitolo oscuro della nostra storia, tra massoneria, depistaggi e verità nascosta. È il momento di svelare l’ignoto.

Un appunto datato 20 luglio 1992, una firma che brucia come un marchio a fuoco, e tre case perquisite dai Ros. La caccia all’agenda rossa di Paolo Borsellino riapre uno scenario inquietante che collega massoneria, depistaggi e il più grande mistero irrisolto della storia giudiziaria italiana. La Procura di Caltanissetta ha ordinato perquisizioni nelle abitazioni dell’ex procuratore Giovanni Tinebra, morto nel 2017, alla ricerca del reperto più prezioso e misterioso del caso Borsellino: quella famosa agenda rossa nella quale il magistrate annotava spunti investigativi che avrebbero potuto cambiare il corso delle indagini sulla mafia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il mistero dell’agenda rossa: cosa nascondeva il procuratore Tinebra?

Il mistero dell'agenda rossa di Borsellino. Un appunto dell'ex questore La Barbera fa scattare le perquisizioni a casa dei familiari dell'ex procuratore Tinebra.

