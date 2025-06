Il mistero dei Richard Mille Il ladro li restituisce | Falsi

Il mistero dei Richard Mille svela un colpo di scena: il ladro, sorprendentemente, li restituisce falsi. Lo zaino nero Tom Ford, sparito da poco, è ricomparso magicamente davanti all’iconico Westin Palace, con all’interno quattro orologi dal valore di 600mila euro, secondo l’avvocato vittima del furto. Ma qualcosa non quadrava: i preziosi erano falsi. Chi ci può essere dietro questa enigmatica vicenda che scuote il mondo del lusso?

Lo zaino nero marca Tom Ford è ricomparso ieri mattina davanti all’ingresso del Westin Palace. Proprio lì dov’era sparito poco piĂą di ventiquattro ore prima. Dentro c’era pure l’astuccio con quattro Richard Mille, che, secondo quanto dichiarato dall’avvocato statunitense che ha subìto il furto, valgono 150mila euro l’uno. Totale: 600mila euro. Peccato che la persona che ha riportato lo zaino fuori dalla hall del cinque stelle di piazza Repubblica abbia lasciato pure un biglietto scritto a mano per smentire le affermazioni del legale sull’autenticitĂ dei cronografi ("Sono falsi") e sulla presenza di 600 dollari in contanti ("Non c’erano soldi"). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mistero dei Richard Mille. Il ladro li restituisce: "Falsi"

