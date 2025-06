Il mio posto è qui | dal 27 giugno 2025 in streaming su Paramount+

Scopri “Il mio posto è qui”, un emozionante racconto di amicizia e libertà ambientato nella Calabria rurale degli anni ’40. Dal 27 giugno 2025, in esclusiva su Paramount+ Italia, questo film con Ludovica Martino e Marco Leonardi ti trasporterà in un viaggio tra sogni e realtà. Scritta e co-diretta da Cristiano Bortone e Daniela Porto, è una storia che ti farà riflettere e vivere intensamente. Non perdere l’occasione di immergerti in questa straordinaria narrazione.

Il film con Ludovica Martino e Marco Leonardi racconta l'amicizia e la libertà nella Calabria rurale degli anni '40. Sarà disponibile dal 27 giugno 2025 in esclusiva su Paramount+ Italia il film "Il mio posto è qui", scritto e co-diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, tratto dal romanzo omonimo pubblicato da Porto stessa. Prodotto da Orisa Produzioni in co-produzione con Goldkind Filmproduktion, il film è distribuito da Adler Entertainment e ha già ottenuto importanti riconoscimenti al Bif&st 2024, vincendo il Premio Giuliano Montaldo alla miglior regia e il Premio Mariangela Melato alla miglior attrice protagonista.

Paramount+ ha annunciato che IL MIO POSTO È QUI, il film scritto e co-diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, sarà disponibile in esclusiva in Italia in streaming, dal 27 giugno. Premiato al Bif&st 2024 con il Premio Giuliano Montaldo alla miglior regia e il

