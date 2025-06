Il mio decollo sfidando la cecità Il racconto di Sabrina in un libro

Un viaggio straordinario tra coraggio e determinazione, dove il volo verso l'invisibile diventa metafora di conquista e superamento. Oggi alle 18 a Canneviè di Codigoro, non perdere l'occasione di scoprire "Volando nell’invisibile", il libro di Sabrina Papa, pilota e scrittrice non vedente, durante l'ultima tappa di "Letture al Tramonto nell’Oasi". Un evento che unisce cuore, natura e cultura, per ispirare tutti a spiccare il volo oltre ogni limite.

Verrà presentato oggi alle 18 a Canneviè di Codigoro il libro " Volando nell'invisibile ", di Sabrina Papa, pilota e scrittrice non vedente, l'ultimo appuntamento di " Letture al Tramonto nell'Oasi ". Un incontro letterario, eccezionalmente organizzato con il supporto dell'aviosuperficie di Valle Gaffaro, che ambisce ad unire natura e cultura, grazie alla camminata, a conclusione della presentazione, guidata nel "Sentiero Natura" di Canneviè, a cura della guida turistica Simonetta Sovrani. Cieca dalla nascita, Sabrina Papa è la prima allieva pilota non vedente in Italia. Programmatrice e scrittrice, ha accumulato oltre 170 ore di volo su velivoli ultraleggeri, grazie a un'eccezionale tenacia e al supporto di piloti istruttori sensibili alla sua causa.

