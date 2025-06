Il ministro Bernini | La spesa militare non toglierà fondi all' Università |VIDEO

Il ministro Bernini rassicura: l'aumento della spesa militare fino al 5% del Pil, deciso nell'ambito NATO, non comporterà tagli alle risorse destinate all'università. Un impegno che mira a rafforzare la sicurezza senza sacrificare il sapere. Ma da dove arriveranno realmente i fondi supplementari? La risposta rimane ancora un mistero, lasciando aperti interrogativi e aspettative sul futuro del settore accademico italiano.

