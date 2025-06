Il miliardario Pinault arriva a Venezia per nozze Bezos

Lusso, celebrità e un tocco di magia veneziana: il miliardario François-Henri Pinault ha scelto Venezia come scenario per un evento indimenticabile, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La città, con il suo fascino senza tempo, si prepara ad accogliere una delle nozze più attese dell’anno, dove mondi esclusivi si incontrano tra canali e antiche calle, creando un’atmosfera di pura eleganza.

Il miliardario François-Henri Pinault, ceo del gruppo di beni di lusso Kering, è arrivato a Venezia per il matrimonio del fondatore di Amazon Jeff Bezos e dell'ex presentatrice televisiva Lauren Sanchez.

