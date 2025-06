Il Mic torna a diventare capitale mondiale della ceramica con la mostra legata al 63esimo Premio Faenza

Il MIC di Faenza si riaffaccia come capitale mondiale della ceramica, grazie alla straordinaria mostra legata al 63° Premio Faenza. Un evento imperdibile che celebra la creatività e l’innovazione degli artisti internazionali, riunendo le loro opere più sorprendenti fino al 30 novembre. Un’occasione unica per immergersi nell’eccellenza dell’arte ceramica e scoprire le tendenze più innovative del settore. Non perdere questa spettacolare esposizione che conferma Faenza come cuore pulsante della ceramica mondiale.

Faenza ritorna ad essere la capitale mondiale della ceramica con il 63esimo Premio Faenza Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea, mostra che da oggi, venerdì, sarà al Museo Internazionale delle Ceramiche fino al 30 novembre. Saranno esposte le opere dei 109 artisti che hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ceramica - faenza - capitale - mondiale

FAENZA E JINGDEZHEN RAFFORZANO IL LORO LEGAME! Questa mattina abbiamo rinnovato un importante patto di collaborazione tra la città di Faenza e Jingdezhen. Faenza è da anni un punto di riferimento europeo per l’arte della ceramica, mentre Jin Vai su Facebook

“Guarda dove mangi. Ceramica in tavola”, un prezioso libro di Martina Liverani; L’oro del vasaio: con Argillà 2024 torna a Faenza il Mondial Tornianti; Torna “Buongiorno Ceramica!”: Faenza capitale per due giorni di festa, cultura e creatività.

Faenza capitale della ceramica con Argillà Italia. Dal 30 agosto al 1° settembre espositori da tutto il mondo foto - RavennaNotizie.it - Dal 30 agosto al 1° settembre espositori da tutto il mondo foto. Si legge su ravennanotizie.it

La ceramica fa rete: dalle Marche solidarietà a Faenza - RaiNews - I centri italiani della Ceramica si stringono intorno a Faenza, capitale mondiale di quest'arte, gravemente colpita dall'alluvione che si è abbattuta sull'Emilia Romagna. Lo riporta rainews.it