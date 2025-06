Il meteo di domani caldo e temporali sabato 28 giugno in Italia

Preparati a un weekend all'insegna del sole e dell'imprevedibilità: domani, sabato 28 giugno, l’Italia godrà di temperature calde grazie all’anticiclone africano, ma non mancheranno i temporali pomeridiani al Nord. Un mix di stabilità e instabilità che renderà la giornata interessante e ricca di sorprese. Resta aggiornato sulle previsioni per vivere al meglio il tuo fine settimana!

Anticiclone africano in rinforzo, ma instabilità pomeridiana al Nord Domani, sabato 28 giugno, l'Italia sarà ancora interessata da condizioni meteo i n prevalenza stabili e soleggiate, grazie alla presenza dell' anticiclone nordafricano, ma non mancheranno fenomeni di instabilità pomeridiana, in particolare sulle regioni settentrionali. Nord: sole al mattino, temporali nel pomeriggio. La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Nord, ma nel pomeriggio sono previste formazioni temporalesche sulle Alpi e Prealpi, con possibile estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

