Il messaggio della mamma di Giulia Tramontano | Spero che in quelle cuffie tu stia ascoltando la mia voce

Il messaggio della mamma di Giulia Tramontano, Loredana Femiano, su Instagram esprime un profondo dolore e speranza, confidando che in quelle cuffie possa ascoltare la sua voce. Dopo la sentenza di appello che ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ma senza l’aggravante della premeditazione, il suo pensiero si fa più forte: non smettere mai di cercare giustizia e conforto in ogni parola e gesto. Un pensiero in linea con la resilienza di chi non si arrende mai.

Dopo la sentenza del processo di appello che ha confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello - ma ha escluso l'aggravante della premeditazione - la mamma di Giulia Tramontano, Loredana Femiano, ha scritto un messaggio su Instagram dal quale traspare la sua amarezza. Un pensiero in linea. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

