Il mercato della Dea Atalanta ennesima plusvalenza | Ruggeri a un passo dall’Atletico Madrid

Il mercato dell'Atalanta si conferma una macchina da plusvalenze, e questa volta Matteo Ruggeri potrebbe essere il protagonista di un affare da record. Con un blitz a sorpresa, l'Atletico Madrid si è fiondato sul talento bergamasco, pronto a sferrare un'offerta concreta di 20 milioni. La trattativa è ormai in fase avanzata, e la fumata bianca potrebbe arrivare presto: l’addio alla Dea sembra davvero alle porte.

Futuro prossimo da “colchonero“ per Matteo Ruggeri (nella foto). Con un blitz a sorpresa l’ Atletico Madrid è piombato sul laterale sinistro di San Giovanni Bianco, per cui è pronta un’offerta concreta da 20 milioni. Trattativa già in discesa con l’ Atalanta, tanto che la fumata bianca potrebbe avvenire entro la fine della settimana, pur restando dei dettagli da limare. La Dea ha fissato il prezzo: 20 milioni, cifra che l’Atletico è pronto a investire. Il grande Europeo disputato in Slovacchia con l’Under 21 ha convinto Simeone a puntare forte sul non ancora 23enne (li compie tra due settimane) laterale brembano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato della Dea. Atalanta, ennesima plusvalenza: Ruggeri a un passo dall’Atletico Madrid

