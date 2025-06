Il menù per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez guarda alla Campania

Il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia si arricchisce di sapori autentici provenienti dal cuore della Campania. Spaghetti, formaggi e dolci, tutti Made in Campania, sono protagonisti di un banchetto che unisce lusso e tradizione. A curare ogni dettaglio gastronomico, lo chef stellato Fabrizio Mellino del ristorante “Quattro Passi”. Un omaggio culinario che rende questa celebrazione ancora più indimenticabile. La Campania si conferma come simbolo di eccellenza gastronomica, anche nelle occasioni più esclusive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Spaghetti, formaggi e dolci, tutto Made in Campania. Per il matrimonio da oltre 200 invitati tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, la cucina sembra guardare al Sud Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera a curare il banchetto di nozze – già a partire dalla cena di ieri sera – sarebbe infatti lo chef stellato Fabrizio Mellino del ristorante “Quattro Passi” di Nerano, in provincia di Napoli. Tra le portate principali del menù non dovrebbero mancare gli spaghetti alla Nerano, ricetta a base di zucchine fritte e provolone del Monaco, un piatto della tradizione campana che la famiglia Mellino si tramanda da generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il menù per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez guarda alla Campania

