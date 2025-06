Il Menga non ha ancora una casa Nuova sede ricerche a vuoto | E ora il tempo inizia a stringere

Il Circolo Mengaroni, cuore pulsante della cultura cittadina, si trova ora in una fase critica: l’ex carcere minorile venduto all’asta ha lasciato il Menga senza sede, e le ricerche di una nuova casa sono ancora vane. Con il tempo che stringe e nessuna alternativa all’orizzonte, la comunità si mobilita per preservare questa realtà vibrante. La sfida è grande, ma la passione dei suoi sostenitori potrebbe fare la differenza...

Non c'è ancora una sede alternativa per il Circolo Mengaroni. Dopo la vendita all'asta dell'ex carcere minorile avvenuta nel gennaio scorso, per uno degli spazi culturali più attivi della città, attualmente ubicato proprio nello stabile di via Bertozzini, non è stata ancora trovata una soluzione. Poco prima della vendita, i soci e frequentatori del Menga avevano anche avviato una raccolta firme per scongiurare la chiusura di una realtà così importante della nostra città, mentre l'amministrazione comunale si era attivata per cercare delle alternative all'attuale collocazione. I tempi per liberare i locali inizialmente erano stati fissati in circa tre mesi dopo la vendita, ora sembra però che ci sia una proroga.