Il medico fiscale sbaglia indirizzo di casa e a una lavoratrice viene negata la malattia | condannato l' Inps

Un errore di indirizzo può compromettere i diritti dei lavoratori in modo ingiusto e frustrante. Quando il medico fiscale sbaglia strada, rischi di perdere preziosi giorni di malattia e il riconoscimento delle indennità. È fondamentale conoscere come tutelarsi e agire tempestivamente per evitare che errori amministrativi compromettano la tua salute e il tuo sostegno economico. Ma cosa si può fare in questi casi?

Prende alcuni giorni di malattia, ma il medico fiscale sbaglia l'indirizzo, presentandosi al civico 2035 e non al 2305 di una via di Palermo, non la trova in casa e l'Inps si rifiuta quindi di riconoscerle il pagamento dell'indennità. Salvo però mandarle la comunicazione del diniego al recapito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

