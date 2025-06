Il Matrimonio Segreto si svela ’Arie d’opera’ nella pinacoteca

Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, un capolavoro settecentesco, si svela in un'affascinante giornata di studi e un suggestivo concerto presso la Pinacoteca. Un'occasione unica per approfondire il mondo della Children’s Opera e riscoprire le meraviglie di questa opera intramontabile. Domenica 29 alle 21 all’Abbado, l’evento promette di coinvolgere e appassionare il pubblico, portando alla luce i segreti di questo gioiello musicale. Non perdere questa straordinaria esperienza culturale.

Il matrimonio segreto: giornata di studi e concerto in Pinacoteca. La produzione del Conservatorio Frescobaldi dell’opera il Matrimonio Segreto di Domenico Cimarosa, in scena domenica 29, alle 21, all’Abbado, dedica una giornata di studi sul tema della Children’s Opera. Una serie di incontri che hanno come obiettivo di far conoscere il capolavoro settecentesco di Cimarosa. Questa settimana ha avuto luogo, negli spazi del Teatro Comunale il laboratorio pilota Opera Children’s Lab a cura di Marinella Dell’Eva in collaborazione con Cidas Coop e la Fondazione Teatro Comunale. Il laboratorio, che ha visto coinvolti 10 bambini tra i 9 e i 12 anni, si inserisce nella produzione de Il Matrimonio Segreto, come lavoro di ricerca sul ruolo del maestro collaboratore in campo educativo, oggetto del dottorato di ricerca della Dell’Eva stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it