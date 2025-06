Il manager di Leicester van Nistelrooy lascia il club

Il Leicester City annuncia con dispiacere la separazione dal manager Ruud Van Nistelrooy, dopo la retrocessione in Championship. Arrivato a novembre, l’ex attaccante del Manchester United ha affrontato una sfida difficile, tentando di risollevare le sorti della squadra. Nonostante gli sforzi, il club non è riuscito a evitare la caduta e ora si prepara a un nuovo progetto. Van Nistelrooy ha chiesto chiarezza sul futuro e sulle prossime mosse del Leicester.

2025-06-27 11:18:00 Breaking news: Leicester si è separato con il manager Ruud Van Nistelrooy dopo la retrocessione del club dalla Premier League. L’ex attaccante del Manchester United e responsabile del custode è stato nominato al King Power Stadium a novembre, ma non è stato in grado di allontanare il club dal pericolo, con un ritorno al campionato confermato con cinque partite della stagione per giocare. L’olandese ha chiesto chiarezza sul suo futuro in seguito alla loro retrocessione all’inizio di maggio, ma ha dovuto aspettare con il club che ha finalmente confermato la sua uscita venerdì mattina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: club - manager - leicester - nistelrooy

Milan, Ambrosini verso il "no" all'offerta di club manager - Il Milan, sempre in movimento, sembra essere pronto a un nuovo capitolo: Ambrosini potrebbe accettare il ruolo di club manager.

Il sorprendente rinnovamento della gestione del Leicester City: Van Nistelrooy fuori, Martin dentro per la redenzione.; Leicester, Ruud Van Nistelrooy è il nuovo allenatore; Polemiche arbitrali anche in Inghilterra: Van Nistelrooy furioso dopo i presunti torti in FA Cup.

Van Nistelrooy, ufficiale: addio al Leicester - Il club inglese retrocesso dalla Premier League ha annunciato il divorzio col tecnico olandese. Scrive calciomercato.com

Ruud van Nistelrooy: Leicester City boss leaves club by mutual consent after relegation from Premier League - Leicester were relegated from the Premier League under Ruud van Nistelrooy; the Championship club are yet to confirm a shortlist of possible replacements, but have been considering various names for ... Come scrive skysports.com