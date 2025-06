Il look in bianco di Amal Clooney sul red carpet dei King’s Trust Awards 2025 di Londra Insieme a Geroge con un abito essenziale e moderno

Il look in bianco di Amal Clooney sul red carpet dei King’s Trust Awards 2025 a Londra cattura ancora una volta l’attenzione, dimostrando come semplicità ed eleganza possano unirsi in un connubio perfetto. Con un abito essenziale e moderno firmato 16Arlington, l’avvocata e attivista per i diritti umani si conferma icona di stile senza tempo, illuminando la serata con la sua classe innata. La sua scelta di purezza e raffinatezza rende il look semplicemente indimenticabile.

U na visione in bianco firmata 16Arlington: Il look di Amal Clooney torna a incantare con il suo stile inconfondibile, raffinato e senza tempo. Dopo aver presenziato accanto a George Clooney nei saloni reali di Buckingham Palace, l'avvocata e attivista per i diritti umani ha brillato sul red carpet dei King's Trust Awards 2025. Per la serata londinese, sempre al fianco del marito, Amal ha scelto un abito bianco che fonde con maestria la purezza delle linee classiche con i dettagli contemporanei. Un outfit in perfetto equilibrio tra minimalismo e modernità. Lo stile di Amal Clooney. guarda le foto L'abito di Amal Clooney .

