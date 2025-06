Il litigio poi le coltellate e il suicidio del compagno | cosa sappiamo sul femminicidio di Assunta Carbone

Una tragedia consumatasi a Rivalta di Torino scuote la comunità: Assunta Carbone, 54 anni, è stata uccisa dal suo stesso compagno in seguito a un violento litigio, culminato con numerose coltellate. L'orribile episodio si è concluso con il suicidio di Alessandro Raneri, che si è tolto la vita gettandosi nel lago Grande di Avigliana. Un dramma che evidenzia ancora una volta la piaga del femminicidio e la necessità di interventi più efficaci per prevenire tali tragedie.

Assunta Carbone, 54 anni, è stata uccisa dal compagno, Alessandro Raneri, che si è tolto la vita gettandosi in un lago. Il corpo della donna è stato trovato ieri, giovedì 26 giugno, all'interno della sua abitazione di Rivalta di Torino. Quello del compagno, invece, è stato recuperato nel lago Grande di Avigliana. L'ipotesi è che i due abbiano avuto un litigio, la donna è stata colpita con numerose coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: compagno - litigio - coltellate - assunta

Solo un "litigio per la nutella": la difesa di Giada, accusata di aver ucciso la madre del compagno - Un semplice litigio per un barattolo di Nutella potrebbe aver portato a sviluppi drammatici. Giada Crescenzi, accusata dell’omicidio di Stefania Camboni, madre del suo compagno, ha raccontato alle avvocatesse di aver avuto una discussione con la vittima.

Chi era Susy Carbone, uccisa a coltellate dal compagno Vai su Facebook

Il litigio in casa, poi le coltellate: Assunta Carbone uccisa dal compagno che si è tolto la vita in un lago; Uccisa a coltellate in casa, il compagno di Assunta Carbone si uccide tuffandosi nel lago di Avagliana; Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vi.

Il litigio in casa, poi le coltellate: Assunta Carbone uccisa dal compagno che si è tolto la vita in un lago - Assunta Carbone, 54 anni, è stata uccisa dal compagno, Alessandro Raneri, che si è tolto la vita gettandosi in un lago ... Secondo fanpage.it

Uccisa a coltellate in casa, il compagno di Assunta Carbone si uccide tuffandosi nel lago di Avagliana - Assunta Susy Carbone è stata trovata morta in casa, uccisa da decine di coltellate. Segnala msn.com