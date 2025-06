Il litigio in casa poi le coltellate | Assunta Carbone uccisa dal compagno che si è tolto la vita in un lago

Una drammatica vicenda di violenza domestica scuote Rivalta di Torino: Assunta Carbone, 54 anni, è stata brutalmente uccisa dal suo partner, Alessandro Raneri, che poi si è tolto la vita nel lago Grande di Avigliana. Un tragico finale a una lite forse già annunciata, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. La storia ci ricorda quanto sia urgente affrontare il problema della violenza nelle case. Continua a leggere.

Assunta Carbone, 54 anni, è stata uccisa dal compagno, Alessandro Raneri, che si è tolto la vita gettandosi in un lago. Il corpo della donna è stato trovato ieri, giovedì 26 giugno, all'interno della sua abitazione di Rivalta di Torino. Quello del compagno, invece, è stato recuperato nel lago Grande di Avigliana. L'ipotesi è che i due abbiano avuto un litigio, la donna è stata colpita con numerose coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: compagno - litigio - coltellate - assunta

Solo un "litigio per la nutella": la difesa di Giada, accusata di aver ucciso la madre del compagno - Un semplice litigio per un barattolo di Nutella potrebbe aver portato a sviluppi drammatici. Giada Crescenzi, accusata dell’omicidio di Stefania Camboni, madre del suo compagno, ha raccontato alle avvocatesse di aver avuto una discussione con la vittima.

Chi era Susy Carbone, uccisa a coltellate dal compagno Vai su Facebook

Uccisa a coltellate in casa, il compagno di Assunta Carbone si uccide tuffandosi nel lago di Avagliana; Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vi; Omicidio-suicidio nel Torinese: uccide la compagna e poi si toglie la vita.

Omicidio-suicidio nel Torinese: uccide la compagna a coltellate e poi si toglie la vita - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento in via XXV Aprile 23, nel centro di Rivalta, nel Torinese. Da msn.com

Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri. L'amica: «Lui era depresso, lei lo aveva convinto a curarsi». Cosa è successo - Assunta Carbone, detta Susy, 54 anni, è stata ammazzata, giovedì 26 giugno 2025, in casa propria, al secondo piano di una piccola palazzina di tre, in una zona residenziale vicino ... Riporta leggo.it