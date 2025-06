Il Lione potrà giocare in Europa League nonostante la retrocessione ma soltanto in un caso

Il Lione si prepara a sfidare l’Europa League nonostante la retrocessione, ma solo in un caso. La squadra non ha perso il suo posto europeo, anche se la retrocessione è stata decisa a tavolino. Tuttavia, bisogna attendere il verdetto della DNCG per conoscere il destino definitivo. Rimanete con noi per scoprire come evolverà questa intrigante vicenda e cosa riserva il futuro del club francese.

Il Lione non ha perso il suo posto in Europa League anche se è stato retrocesso a tavolino. Per partecipare però dovrà attendere ancora il verdetto della DNCG. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il futuro del Lione è ancora incerto. Dopo l'annuncio della retrocessione in Ligue 2 da parte della DNCG, il club ha trovato un accordo con l'organo di controllo finanziario dei club della UEFA. Nel caso in cui la società dovesse vincere il ricorso in Francia potrà

