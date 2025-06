Il libro di storia per licei che ha fatto infuriare il governo Meloni | FdI erede dei fascisti e liberticida

Un nuovo libro di storia per i licei ha acceso il dibattito politico, suscitando forti polemiche tra le fila di Fratelli d'Italia e del governo Meloni. Accusato di collegare il partito a un'origine fascista, il testo ha sollevato accese reazioni, portando anche l'intervento del Ministero dell'Istruzione. La vicenda mette in luce le tensioni sulla memoria storica e il ruolo dell'istruzione nel nostro Paese. Continua a leggere.

Fa infuriare il governo il libro di storia per le scuole superiori in cui Fratelli d'Italia viene accostato al fascismo. "Ha una 'base' dichiaratamente fascista, come dimostra anche l'inchiesta di Fanpage", è il passaggio del testo condannato dagli esponenti del partito, che ne chiedono il ritiro, e su cui è intervenuto persino il ministero dell'Istruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

