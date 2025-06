Il labirinto naturale più antico del mondo è in Veneto e ha un nemico insidioso

Nel cuore di Galzignano, tra sculture e fontane, si nasconde un tesoro millenario: il più antico labirinto naturale del mondo, un capolavoro di storia e natura. La sua insospettabile bellezza è minacciata da un nemico silenzioso che mette a rischio questa meraviglia, simbolo di rinascita e mistero. Scopriamo insieme come proteggere questo patrimonio unico e preservare il suo incanto per le generazioni future.

Galzignano (Padova), 26 giugno 2025 – C'è all'ingresso una ragazza, sarà lei con il suo sorriso, la guida tra sculture, fontane, viali con pareti di bosso alte fino a 5 metri, alberi provenienti da Africa, Asia e America. Una passeggiata di rinascita. E' il Giardino Storico di Valsanzibio, al suo interno il labirinto naturale più antico al mondo. Pareti verdi, percorsi che sembrano portare verso l'uscita e che invece tornano a perdersi e a far perdere i turisti. 'Ecco la strada giusta', solo un'illusione. Alla quale alla fine rimediano le guide, che conducono i visitatori all'esterno dei meandri di una storia secolare.

