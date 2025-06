Il John Cena che amiamo odiare

Il John Cena che amiamo odiare ha recentemente fatto il suo ritorno in un episodio di Smackdown, portando in scena una versione sorprendente della "Pipebomb". Questo termine, reso celebre da CM Punk nel 2011, rappresenta un momento di pura sincerità e sfida nei confronti dell’establishment. Ora, Cena si presenta come un personaggio più complesso e imprevedibile, pronto a scuotere le fondamenta del mondo WWE, lasciandoci...

Nell’ultimo episodio di Smackdown è andata in scena la versione di John Cena della famigerata “Pipebomb”. Questo termine sconosciuto ai più, o perlomeno a me, ha acquisito una fama spropositata nel 2011 grazie a CM Punk. Lo Straight Edge, allora, si scagliò contro John Cena e la dirigenza, imputando alla dirigenza la colpa di essere faziosa nella scelta del loro pupillo, preferendo gli adulatori (il leader della Chain Gang) a chi davvero lo meritava (lui). Nell’edizione dello show blu di venerdì scorso Cena ha risposto, a distanza di 14 anni circa, a quel famoso promo, dicendo a Punk che se gli è stato sempre preferito lui è perché Cena è il più grande di tutti i tempi, e che Punk si è “imborghesito”, non più quindi un tribuno della plebe (The voice of the voiceless), ma un milionario famoso e pieno di spocchia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Il John Cena che amiamo odiare

