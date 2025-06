Il grasso accorcia la vita? L’impatto dell’obesità sulla longevità spiegato da medici e pazienti

Il grasso corporeo, spesso sottovalutato, è un vero e proprio organo attivo che influisce sulla nostra salute e longevità. Medici e pazienti condividono esperienze e approfondimenti sul suo impatto, rivelando come l’eccesso di obesità possa ridurre significativamente la qualità e la durata della vita. Scopriamo insieme cosa ci dicono gli esperti e come proteggere il nostro benessere, perché conoscere è il primo passo per vivere più a lungo e in salute.

Il grasso corporeo è un organo attivo che può compromettere la salute e la longevità. Lo spiega l’endocrinologa Carmela Asteria nella nuova puntata della rubrica di Medikea per Gazzetta Active. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il grasso accorcia la vita? L’impatto dell’obesità sulla longevità spiegato da medici e pazienti

