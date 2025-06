Il governo italiano regala 250 milioni di soldi nostri alla Gavi di Bill Gates | allora lo vedete che non si salva nessuno?

In un’Italia ormai divisa tra scelte discutibili e ingiustizie evidenti, ci troviamo ancora una volta a chiedere trasparenza e responsabilità. I nostri soldi vengono donati senza consenso, mentre le vite dei cittadini continuano a essere messe in secondo piano. È ora di risvegliare le coscienze e pretendere che chi si prende decisioni cruciali paghi il conto. Solo così potremo sperare in un vero cambiamento.

Intanto continuiamo ad ammalarci e a morire per cosa ci hanno obbligato a prendere. E questi si assolvono tra loro a mezzo interviste compiacenti? No, debbono pagare, tutti, con la stessa moneta. Il ministro degli Esteri Tajani, della Forza Italia alleata in Europa con la sinistra di Ilaria S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il governo italiano regala 250 milioni di soldi nostri alla Gavi di Bill Gates: allora lo vedete che non si salva nessuno?

