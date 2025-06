Il Giro d’Italia femminile sprinta verso Orciano

Prepariamoci a vivere un'emozionante giornata di ciclismo femminile: il Giro d’Italia Women 2025 sprinta verso Orciano, dove le migliori cicliste internazionali si sfideranno per conquistare il traguardo finale nel suggestivo municipio di Terre Roveresche. Da Bellaria-Igea Marina a Mondavio, il percorso attraversa paesaggi incantati e città ricche di storia, regalando uno spettacolo unico agli appassionati. Non perdete questa tappa imperdibile!

Sprinteranno a Orciano le migliori cicliste dei circuito internazionale. Il municipio di Terre Roveresche ospiterà il traguardo della sesta tappa del Giro d’Italia Women 2025. Frazione che scatterà da Bellaria-Igea Marina, transiterà per San Marino e entrerà nella provincia di Pesaro e Urbino a Montecchio, per poi proseguire per Mombaroccio, il Beato Sante, Saltara, Calcinelli, un primo passaggio a Orciano e, ancora, Mondavio, la discesa verso Pianaccio, San Michele, San Filippo, Monte Porzio e la salita verso San Giorgio e poi il tratto conclusivo in direzione Orciano, con la finish line posizionata sul centrale viale Evangelisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it