il giovane riccardo sborgi al terranuova traiana

Il giovane talento Riccardo Sborgi si prepara a fare il suo debutto con il Terranuova Traiana, un passo importante nella sua promettente carriera. Cresciuto tra le fila dei Giovani Belmonte e il San Michele Cattolica Virtus, Riccardo ha già lasciato il segno vincendo il titolo di Campione d’Italia Dilettanti 2023-2024 con gli Allievi Under 17 dell’Affrico. Con entusiasmo e determinazione, il suo futuro nel calcio promette grandi emozioni...

Arezzo, 27 giugno 2025 – Il Terranuova Traiana ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Riccardo Sborgi, rilevandolo con la formula del prestito dall’Affrico. Nato nella scuola calcio dei Giovani Belmonte, Riccardo è cresciuto nelle giovanili del San Michele Cattolica Virtus, conquistando poi il titolo di Campione d’Italia Dilettanti 2023-2024 con gli Allievi Under 17 dell’Affrico. Riccardo (classe 2007) esterno offensivo di piede destro è figlio d’arte: il babbo Niccolò, classe 1972, ha trascorsi con l’Inter Primavera, poi una serie di brutti infortuni, quindi Staggia Senese tra Promozione ed Eccellenza, poi altro infortunio ed in seguito Lastrigiana in Promozione, poi tra le altre tra Eccellenza e Serie D Grassina, Castelfiorentino, Poggibonsi, Sestese, Larcianese, Figline, Fiesole, Pontassieve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net