Il Giardino dei Giusti all’ONU: un gesto di speranza e memoria. La Fondazione Gariwo, con sede a Milano, ha proposto agli Stati membri delle Nazioni Unite di celebrare la Giornata dei Giusti dell’Umanità, simbolo universale di coraggio e altruismo. A New York, la delegazione della fondazione ha sottolineato come l’esempio dei Giusti possa essere uno strumento efficace per contrastare violenza e odio e promuovere una cultura del bene. Un invito a riflettere e agire in nome di umanità e solidarietà.

"Fondazione Gariwo ha proposto agli Stati delle Nazioni Unite di celebrare la Giornata dei Giusti dell'Umanità. L'esempio dei Giusti come strumento per contrastare la violenza e l'odio, per promuovere la cultura del bene". Così a New York la delegazione della Fondazione (organizzazione con sede a Milano che lavora per promuovere la memoria dei Giusti, persone che si sono opposte a genocidi, crimini contro l'umanità e totalitarismi, ndr), presieduta da Gabriele Nissim, ha lanciato un appello per il riconoscimento internazionale della Giornata dei Giusti e per la creazione di nuovi Giardini in tutti gli Stati membri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Giardino dei Giusti all'Onu

