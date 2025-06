Il Giappone rispolvera la pena di morte | giustiziato per impiccagione il killer di Twitter È la prima esecuzione dopo la legge del 2022

Il Giappone torna a far parlare di sé con una decisione drastica e controversa: l'esecuzione di Takahiro Shiraishi, il “killer di Twitter”, segnando la prima condanna a morte dal 2022. Questa scelta riaccende il dibattito sulla pena capitale nel Paese, tra questioni etiche e sicurezza pubblica. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e gli sviluppi di questa vicenda.

Il Giappone ha eseguito oggi la prima condanna a morte dall’introduzione della nuova normativa sulla pena capitale del luglio 2022. A renderlo noto sono stati l’emittente pubblica NHK e altri media giapponesi, specificando che l’uomo giustiziato è Takahiro Shiraishi, 34 anni, noto nel Paese come il “killer di Twitter”. Shiraishi era stato condannato a morte nel 2020 per l’omicidio di nove persone, adescate online nel 2017 attraverso i social media. Le vittime, quasi tutte donne tra i 15 e i 26 anni, avevano espresso pensieri suicidi in rete. L’uomo si era finto un complice pronto ad aiutarle a morire, guadagnandosi la loro fiducia per poi ucciderle brutalmente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it